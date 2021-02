Terzic: «Tínhamos um papel especial para Haaland esta noite»

Edin Terzic, técnico do Borussia Dortmund, mostrou-se orgulhoso da prestação dos seus jogadores no final do encontro em Sevilha, dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, no qual o emblema germânico venceu por 3-2.





"Foi um dos melhores jogos até ao momento. Estou muito feliz pelo resultado e pela exibição. Não foi uma semana fácil para nós e o triunfo mostra o caráter de uma equipa capaz de marcar três golos aqui", referiu o técnico. ""Estamos orgulhosos de ter vencido esta equpa, que vinha de nove jogos consecutivos a vencer e não sofreu golos em 7 deles."Sobre Haaland, autor de um bis, Terzic destacou o avançado nórdico. "Tínhamos um papel especial para ele hoje. Ele não ia estar tão ativamente envolvido no pressing, queríamos que estivesse perto da defesa para surgir rapidamente. Esperamos manter esse plano de jogo", refletiu, sem esconder, no entanto, desilusão pelo golo final da partida.