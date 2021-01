Witsel rompe tendão de Aquiles

Más notícias para o Borussia Dortmund e para a seleção belga. Axel Witsel vai estar ausente da competição por largos meses. O médio saiu lesionado com o RB Leipzig e viu confirmado o pior cenário: rotura do tendão de Aquiles da perna esquerda. O ex-Benfica, que amanhã faz 32 anos, deverá ser operado nos próximos dias e só nessa altura será conhecido o tempo de paragem. Mas este tipo de lesões obriga a uma recuperação longa, o que coloca em causa a sua participação no próximo Europeu.

No fecho da 15ª jornada, o Estugarda voltou às vitórias com uma goleada (4-1) em Augsburgo. Nicolás González fez o primeiro de penálti – oito golos em oito tentativas –, Wamangituka, Castro e Didavi assinaram os restantes. Já o Arminia deixou a zona de descida, graças ao triunfo sobre o Hertha (1-0) , através de um golo de Reinhold Yabo, o primeiro na época.