Avançado do M'Gladbach apanhado em festa ilegal e a polícia diz que fugiu pelo telhado

O avançado suíço Breel Embolo, do Borussia Mönchengladbach, ficou fora das opções no triunfo (1-0) de ontem diante do Werder Bremen, depois de na madrugada de sábado ter sido apanhado pela polícia alemã numa festa ilegal num restaurante da cidade de Essen, a mais de 60 quilómetros de Mönchengladbach.





Numa altura em que a Alemanha, como grande parte da Europa, se encontra em confinamento total para tentar travar a propagação da pandemia, o jogador de 23 anos desrespeitou as regras e o protocolo da Bundesliga, que diz que os jogadores podem encontrar-se com pessoas fora da bolha da respetiva equipa.Segundo o 'BILD', as autoridades alemãs dizem que Embolo escapou do restaurante através do telhado e que entrou depois num apartamento por uma janela. O jogador veio a público defender-se, pediu desculpas mas negou a fuga. "No sábado à noite, depois do jogo contra Estugarda, fui jantar com um amigo. Nas atuais circunstâncias, foi um erro", começou por assumir o internacional helvético, negando, contudo, que estava na polémica festa. "É uma informação falsa. O apartamento em que eu estava era perto restaurante onde essa festa aconteceu", justificou, através do Instagram.O técnico do M'Gladbach, Marc Rose, assegurou ontem que a atitude do jogador esteve na origem da sua ausência do jogo com o Bremen. "O facto é que não faz sentido, como figura pública, conduzir até casa de um amigo às 2h30 da manhã em plena pandemia. Nós reagimos e decidimos dispensá-lo, até por precaução", justificou o treinador Marc Rose. Embolo tem agora de apresentar dois testes com resultado negativo à Covid-19 para voltar a treinar com os colegas, permanecendo em dúvida para o jogo com o Borussia Dortmund, agendado para sexta-feira.