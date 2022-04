Borussia Mönchengladbach anuncia jogo particular frente à seleção da Ucrânia

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Borussia Mo¨nchengladbach (@borussia)

O Borussia Mönchengladbach anunciou esta sexta-feira que irá receber a seleção da Ucrânia no Borussia-Park para um jogo particular, que se irá disputar no dia 11 de maio, com o principal objetivo de doar os lucros a pessoas afetadas pela ofensiva russa no país.Este, recorde-se, será o primeiro jogo da seleção ucraniana desde o início da guerra na Europa, servindo também como preparação para o jogo do playoff para o Mundial'2022 (frente à Escócia) e da Liga das Nações.O Borussia Mönchengladbach divulgou também o preço dos bilhetes para assistir ao encontro: os ingressos em pé custam 7,50 euros e os lugares sentados custam 15 euros. De resto, todos os espectadores com menos de 18 anos pagam 5 euros.