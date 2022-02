Central do Monchengladbach morre aos 20 anos em acidente de viação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Borussia trauert um Jordi Bongard. Unser U23-Spieler ist heute Nacht bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt. Wir drücken seiner Familie und seinen Angehörigen unser tiefstes Mitgefühl aus und wünschen ihnen viel Kraft.



Jordi wird immer in unseren Gedanken & Herzen sein! pic.twitter.com/KsKRWd2LrN — Borussia (@borussia) February 24, 2022

O Borussia Monchengladbach anunciou esta quinta-feira a morte de Jordi Bongard - jovem central de 20 anos que representava o clube desde os 12 - num acidente de carro. A formação alemã cancelou todas as atividades planeadas para hoje e já lamentou o sucedido."O Borussia Monchengladbach está de luto pela morte de Jordi Bongard. O nosso jogador sub-23 morreu num acidente de carro na noite passada. Toda a nossa simpatia está com a sua família e amigos, e desejamos muita força para todos. O Jordi estará sempre nos nossos pensamentos e corações!", escreveu o clube numa publicação que já recebeu inúmeras respostas de outros clubes da Bundesliga.Bongard representou as camadas jovens da seleção alemã em nove ocasiões: duas pelos sub-18 e sete pelos sub-17.