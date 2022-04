Kramer: «Jogar com Messi é como conhecer o Papa»

O alemão Christoph Kramer já jogou com Leo Messi em três ocasiões, conseguiu diante da Argentina de La Pulga um dos maiores feitos da sua carreira - com a conquista do Mundial'2014 -, mas continua a mostrar uma admiração absoluta pelo argentino. De tal forma que, em declarações à plataforma DAZN, confessa que estar ao lado de Messi só encontra paralelo ao momento em que conheceu o Papa e que a sua foto de perfil no WhatsApp... é desse momento."Esta será sempre a minha imagem de perfil, o melhor momento da minha carreira futebolística. Todos querem ganhar um duelo ao Messi, mas na verdade ninguém o consegue. Gostava de ter falado com ele, mas tenho-lhe demasiado para começar uma conversa e nem sei que língua falar. Tenho de dizer que só tive um sentimento similar quando conheci o Papa, é algo incrível estar ali frente a frente com ele", comentou o médio do Borussia Mönchengladbach.