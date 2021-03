Castigo sexista a treinador do B. M'Gladbach causa indignação na Alemanha

O alemão Heiko Vogel, treinador da equipa de sub-23 do Borussia Monchengladbach, foi punido de forma pouco usual após mostrar um comportamento antidesportivo para com um árbitro. O castigo aplicado pela Associação de Futebol da Alemanha de Leste foi treinar uma equipa feminina, segundo avança a ESPN, que confirmou a informação junto daquele organismo.





Vogel, de 45 anos, antigo treinador do Basileia, com quem chegou a participar na Liga dos Campeões, terá desrespeitado o árbitro Marcel Benkhoff durante um jogo frente ao Bergisch Gladbach, que o Borussia Monchengladbach venceu, por 2-1.Tanto o treinador - que foi suspenso por dois jogos e ainda terá de pagar uma multa de 1500 euros - como as suas adjuntas, Vanessa Arlt e Nadine Westerhoff, foram 'punidos' de forma que muitos no país estão a considerar sexista. Têm de treinar uma equipa de mulheres ou raparigas, em seis sessões, até 30 de junho."Isto mostra que o futebol feminino não é levado a sério como o masculino", disse Nicole Selmer, comentadora de TV. "Coloca o futebol feminino ao nível do trabalho comunitário. O futebol feminino é um desporto e todos os que nele participam são profissionais, tal como acontece no masculino. Isto passa uma mensagem fatal", alertou.