Weigl oficializado no Borussia Mönchengladbach

Fix: Borussia leiht Mittelfeldspieler Julian Weigl von @SLBenfica bis zum Saisonende aus.



Herzlich willkommen, @JuWeigl! — Borussia (@borussia) September 1, 2022

O Borussia Mönchengladbach oficializou, esta quinta-feira, a contratação de Weigl ao Benfica. O médio alemão chega por empréstimo de uma temporada, tal como as águias confirmaram no site oficial."É um jogador extremamente seguro com bola e muito forte. Tem muita experiência na Bundesliga e qualidade futebolística, e certamente poderá ajudar a equipa rapidamente", referiu Roland Virkus, diretor-desportivo dos germânicos.Na temporada passada, recorde-se, Weigl disputou 48 jogos pelo Benfica, contribuindo com três golos e cinco assistências. Esta época, porém, acabou por perder espaço no esquema de Roger Schmidt, que apostou em Florentino Luís e Enzo Fernández no meio-campo.