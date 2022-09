Weigl: «Orgulhoso por fazer parte deste clube»

Julian Weigl somou este domingo os primeiros minutos oficiais na Bundesliga com a camisola do Borussia Mönchengladbach, na derrota por 0-1 na receção ao Mainz, em jogo da quinta jornada do campeonato alemão. O centrocampista, de 26 anos, começou a partida no banco de suplentes, tendo sido lançado pelo treinador Daniel Farke já nos minutos finais.

No final do encontro, o novo camisola '8' do Borussia Mönchengladbach mostrou-se "triste com o resultado", mas salientou a felicidade por somar os primeiros minutos com a nova equipa. "Triste com o resultado, mas orgulhoso por fazer parte deste clube. Vamos, Borussia!", escreveu nas redes sociais o médio internacional alemão cedido pelo Benfica ao emblema de Mönchengladbach.