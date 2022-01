Surreal: Colónia eliminado da Taça por causa de penálti... com dois toques

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

INSÓLITO



O jogo Colónia x Hamburgo ficou marcado por um momento caricato, quando Kainz, no último penálti da primeira série, deu um duplo toque na bola e, após recurso ao VAR, o árbitro atribuiu a vitória ao Hamburgo.#sporttvportugal #dfbpokal pic.twitter.com/AOLu5gtCVS — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) January 18, 2022

O Hamburgo, da 2.Bundesliga, apurou-se esta terça-feira para os oitavos-de-final da Taça da Alemanha, graças a um triunfo conseguido num desempate por penáltis que teve um desfecho caricato.Tudo sucedeu na décima cobrança da 'lotaria', com o marcador em 4-3 favorável ao Hamburgo. Florian Kainz foi chamado a assumir a responsabilidade e até colocou a bola no fundo da baliza, só que... tocou duas vezes na bola. O VAR, atento a todos os detalhes, detetou a infração e não houve contemplações. Cobrança considerada inválida, como manda a regra, e triunfo para o Hamburgo.Foi um final atípico para uma partida que já de si tinha sido imprópria para cardíacos, já que o Colónia tinha forçado os penáltis ao marcar o golo do empate aos 120'+2.