Vissel Kobe, o avançado alemão Lukas Podolski vai prosseguir a carreira na Malásia com as cores do Johor Darul Tazim e foi esta quarta-feira apresentado no novo clube.





17h10 - O portal 'Goal' avança que o Arsenal entrou na corrida pelo médio Bruno Guimarães do Athletico Paranaense, jogador que



17h03 - O saudita Turki Al-Sheikh, proprietário do Almería, anunciou via Twitter que o atual 2º classificado da 2.ª divisão espanhola vai garantir uma contratação sonante até ao final desta semana.



pic.twitter.com/6gGk7knzOC — UD Almería (@U_D_Almeria) January 14, 2020



16h22 - O Aston Villa pretende reforçar o ataque e está interessado em Islam Slimani, avançado que atua no Monaco por empréstimo do Leicester que já passou pelo Sporting. Os londrinos querem que os foxes possibilitem uma nova cedência do dianteiro argelino de 31 anos.



16h20 - Manuel Neuer, guarda-redes alemão de 33 anos do Bayern Munique, está em conversações com a Juventus, de Cristiano Ronaldo, de forma a mudar-se para Itália no verão, segundo a imprensa germânica.



16h13 - O West Ham oficializou a contratação de Darren Randolph, guarda-redes irlandês de 32 anos, que foi contratado ao Middlesbrough, da 2.ª divisão inglesa. “I’m delighted to be back at West Ham United. I had two great years at the Club previously and still have a lot of friends here, so I had no hesitation in coming back." — West Ham United (@WestHam) January 15, 2020



16h10 - O Bayern Munique está à procura de um lateral e está a apontar para Thomas Meunier, lateral belga de 28 anos, do PSG, segundo informa o 'Bild', que termina contrato com os parisienses, em junho.



Everton, de Carlo Ancelotti, pretende reforçar o meio-campo e no topo da lista de reforços está Matías Vecino, médio uruguaio de 28 anos, do Inter Milão, segunda o 'Corriere dello Sport'.



16h05 - O Manchester United, para além de Bruno Fernandes, ainda pretende mais um médio e em Espanha referem que os red devils estão a tentar o empréstimo de Marcos Llorente, médio espanhol de 24 anos, do Atlético Madrid.



15h43: O Feirense anunciou há momentos a



15h10: Petit é apresentado como treinador do Belenenses: «A ambição é sempre conquistar os 3 pontos»



14h44: O jornal holandês 'De Telegraaf' avança que Van de Beek vai ser reforço do Real Madrid no próximo verão. O diário diz que o acordo entre os merengues e o Ajax já está existe e que a transferência vai ser feita por 55 milhões de euros.



14h35 - Kenneth Vermeer deixa o Feyenoord e assina por duas temporadas com o Los Angeles FC.



14h30: Raúl Carnero foi apresentado como jogador do Valladolid.



14h05: O Celta oficializou a saída de Lobotka para o Nápoles



OFICIAL | Lobotka jugará en el @sscnapoli tras el acuerdo alcanzado entre el RC Celta y el club italiano. ¡Gracias por tu compromiso y mucha suerte en esta nueva etapa! — RC Celta (@RCCelta) January 15, 2020



12h50: De acordo com o 'Mirror', o PSG pode entrar em grande na corrida por Christian Eriksen. O jogador, que acaba contrato em junho com o Tottenham, já está em negociações com o Inter mas o emblema francês terá avançado com valores superiores.



12h31: O West Ham oficializou a contratação de Darren Randolph: o guarda-redes chega do Middlesbrough



11h55: O Inter continua atrás de Arturo Vidal, mas com os entraves que tem encontrado pelo caminho já está a tentar alternativas: segundo o 'Corriere dello Sport', Franck Kessie, do Milan, já está na mira.



11h06: Matteo Politano, do Inter, está a fazer os testes médicos esta manhã antes de assinar pela Roma.



10h28: Segundo o Globoesporte, o Barcelona já chegou a acordo com o Palmeiras a transferência de Matheus Fernandes, um negócio que deverá ficar fechado por 11 milhões de euros: sete milhões agora e outros quatro em variáveis



9h57: Quique Setién, o novo treinador do Barcelona, terá dado o seu aval ao empréstimo do defesa francês Jean-Clair Todibo ao Schalke 04.



9h50: Segundo a RMC, Cavani está a forçar a saída para rumar ao At. Madrid. Gil Marín, CEO dos colchoneros, viajou para Paris a fim de negociar o uruguaio



9h45: O Real Madrid acaba de anunciar o empréstimo de Andryi Lunin ao Oviedo até ao final da temporada. O guarda-redes ucraniano, de 20 anos, estava cedido ao Valladolid e ruma agora para o emblema asturiano.



9h33: Gedson reconheceu que está a realizar o sonho que tinha, de um dia jogar na Premier League. "Realizei um sonho, é um sonho estar neste grande clube. Vou dar o máximo em cada dia, em cada treino e cada jogo por esta camisola. Vou tentar estar sempre ao meu melhor nível", começou por dizer Gedson, num vídeo partilhado pelos spurs. "Todos os jogadores do Mundo querem jogar na Premier League e eu sempre quis um dia jogar nesta liga." Leia



17h18 - Depois de 3 épocas no Japão ao serviço do, o avançado alemãovai prosseguir a carreira na Malásia com as cores doe foi esta quarta-feira apresentado no novo clube.17h10 - O portal 'Goal' avança que oentrou na corrida pelo médiodo, jogador que tem sido associado ao Benfica . A publicação acrescenta que os gunners estão a preparar uma oferta entre os 25 e os 30 milhões de euros.17h03 - O saudita Turki Al-Sheikh, proprietário do, anunciou via Twitter que o atual 2º classificado da 2.ª divisão espanhola vai garantir uma contratação sonante até ao final desta semana.16h22 - Opretende reforçar o ataque e está interessado em, avançado que atua nopor empréstimo doque já passou pelo Sporting. Os londrinos querem que os foxes possibilitem uma nova cedência do dianteiro argelino de 31 anos.16h20 -, guarda-redes alemão de 33 anos do, está em conversações com a, de Cristiano Ronaldo, de forma a mudar-se para Itália no verão, segundo a imprensa germânica.16h13 - Ooficializou a contratação de, guarda-redes irlandês de 32 anos, que foi contratado ao, da 2.ª divisão inglesa.16h10 - Oestá à procura de um lateral e está a apontar para, lateral belga de 28 anos, do, segundo informa o 'Bild', que termina contrato com os parisienses, em junho.16h07 - O, de Carlo Ancelotti, pretende reforçar o meio-campo e no topo da lista de reforços está, médio uruguaio de 28 anos, do, segunda o 'Corriere dello Sport'.16h05 - Opara além de Bruno Fernandes, ainda pretende mais um médio e em Espanha referem que os red devils estão a tentar o empréstimo de, médio espanhol de 24 anos, do15h43: Oanunciou há momentos a contratação de João Amorim , médio de 27 anos. O jogador está assim de regresso a Portugal, isto depois de ter atuado no Arda Kardzhali na primeira metade da temporada.15h10:é apresentado como treinador do: «A ambição é sempre conquistar os 3 pontos»14h44: O jornal holandês 'De Telegraaf' avança quevai ser reforço dono próximo verão. O diário diz que o acordo entre os merengues e o Ajax já está existe e que a transferência vai ser feita por 55 milhões de euros.14h35 -deixa o Feyenoord e assina por duas temporadas com o14h30:foi apresentado como jogador do14h05: Ooficializou a saída depara o12h50: De acordo com o 'Mirror', opode entrar em grande na corrida por. O jogador, que acaba contrato em junho com o, já está em negociações com omas o emblema francês terá avançado com valores superiores.12h31: Ooficializou a contratação de: o guarda-redes chega do11h55: Ocontinua atrás de, mas com os entraves que tem encontrado pelo caminho já está a tentar alternativas: segundo o 'Corriere dello Sport', Franck Kessie, do, já está na mira.11h06:, do, está a fazer os testes médicos esta manhã antes de assinar pela10h28: Segundo o Globoesporte, ojá chegou a acordo com oa transferência de, um negócio que deverá ficar fechado por 11 milhões de euros: sete milhões agora e outros quatro em variáveis9h57:, o novo treinador do, terá dado o seu aval ao empréstimo do defesa francêsao9h50: Segundo a RMC,está a forçar a saída para rumar ao. Gil Marín, CEO dos colchoneros, viajou para Paris a fim de negociar o uruguaio9h45: Oacaba de anunciar o empréstimo deaoaté ao final da temporada. O guarda-redes ucraniano, de 20 anos, estava cedido ao Valladolid e ruma agora para o emblema asturiano.9h33:reconheceu que está a realizar o sonho que tinha, de um dia jogar na Premier League. "Realizei um sonho, é um sonho estar neste grande clube. Vou dar o máximo em cada dia, em cada treino e cada jogo por esta camisola. Vou tentar estar sempre ao meu melhor nível", começou por dizer Gedson, num vídeo partilhado pelos spurs. "Todos os jogadores do Mundo querem jogar na Premier League e eu sempre quis um dia jogar nesta liga." Leia AQUI as declarações na íntegra

Tottenham e Benfica oficializam contratação de Gedson Fernandes: empréstimo de 18 meses com opção de compra, explicam os spurs que acrescentam que o jogador vai vestir a camisola 30 até ao final da temporada



Ver esta publicação no Instagram #BemVindoGedson Uma publicação partilhada por Tottenham Hotspur (@spursofficial) a 15 de Jan, 2020 às 1:01 PST 9h02:oficializam contratação de: empréstimo de 18 meses com opção de compra, explicam os spurs que acrescentam que o jogador vai vestir a camisola 30 até ao final da temporada

8h22 - O 'Daily Star' escreve que o empresário italiano- 'persona non grata' em Old Trafford - ofereceu o avançado, do, a quatro clubes. Um deles terá sido o8h19 - Oestava na pole position para a contratação do dinamarquês, do, mas viu entrar agora na corrida um concorrente de peso. Segundo o jornal inglês 'Mirror', otambém quer o futebolista que termina contrato com os spurs no final desta época.8h15 - Em França dizem que, avançado uruguaio do, estará a forçar a saída já este mês, com o intuito de se mudar para o. Mas o campeão francês não se mostra disposto a facilitar e o jogador deverá mesmo cumprir o que lhe resta do contrato - até ao final da época.8h13 - A imprensa brasileira garante que, médio defensivo do, de 21 anos, está muito próximo de assinar pelo, por 11 milhões de euros.- Fora de de hipótese de serem envolvidos no negócio da transferência depara oestão(27 jogos, 19 na Premier League) e(em final de contrato e sem perspetivas de renovar com o United).também não entrará no negócio, devido ao elevado salário que aufere. Mais detalhes- Em Alvalade, oestá à espera da proposta final dopor, que poderáa partir de hoje. Entretanto, Silas prepara o dérbi- Existe a possibilidade deassistir ao dérbi de sexta-feira na tribuna de Alvalade, uma vez que as negociações entreestão, ao queapurou,pode vir a ser reforço donesta janela de transferências de inverno,do, médio brasileiro de 21 anos vinculado aoaté 2022, está na lista de potenciais alvos do. Saiba mais, avançado do, 26 anos, é desejado pelomas, ao queapurou, este será sempre umjá é jogador do. O médio, por empréstimo do, e será hoje apresentado como reforço dos spurs.- Bom dia, seja bem-vindo a mais um dia de movimentações no mercado de transferências onde, como é hábito, acompanharemos tudo ao minuto. Fique connosco!