Bayer Leverkusen volta a desiludir e perde em casa com o Friburgo

O Bayer Leverkusen foi este domingo batido em casa pelo Friburgo por 2-1, na 23.ª jornada da Liga alemã, com os 'farmacêuticos' a sofrerem novo desaire, após a eliminação recente da Liga Europa frente ao Young Boys.

Os três golos da partida só surgiram na segunda parte, com o médio bósnio Ermedin Demirovic a inaugurar o marcador, aos 50 minutos, após assistência do atacante alemão Lucas Höler, que se encarregou de fazer o segundo para o Friburgo, aos 61.

Os anfitriões fizeram de tudo para inverter a situação, mas o melhor que conseguiram foi reduzir aos 70, num lance individual do avançado jamaicano Leon Bailey.

Com a derrota, o Bayer Leverkusen está no sexto lugar da 'Bundesliga', com 37 pontos, enquanto o Friburgo segue no oitavo posto, com 34.

Nos outros jogos do dia na Alemanha, o Union Berlim empatou a uma bola com o Hoffenheim, depois de estar na frente do marcador logo aos nove minutos, graças a um penálti convertido pelo veterano atacante Max Kruse.

Um autogolo do defesa Nico Schlotterbeck, aos 29, levou à igualdade neste duelo entre o Union Berlim, sétimo classificado, com 34 pontos, e o Hoffenheim, 11.º, com 27.

Já o Augsburgo foi vencer ao terreno do Mainz com um golo solitário do atacante André Hahn, aos 25 minutos, seguindo no 13.º lugar, com 26 pontos, enquanto o adversário de hoje está no 17.º e penúltimo lugar, com apenas 17 pontos.