André Silva no onze ideal da Bundesliga da revista Kicker

O avançado português André Silva, do Eintracht Frankfurt, faz parte do onze ideal da última edição da Bundesliga, criado pela revista Kicker, tendo ganho a corrida ao norueguês Erling Haaland, revelou esta quarta-feira a publicação germânica.

Para a Kicker, o internacional luso foi um dos dois melhores avançados esta temporada na Bundesliga, tendo assinado 28 golos, e faz dupla na frente com o polaco Robert Lewandowski, do Bayern Munique, melhor marcador com 41.

Haaland, jogador do Borussia Dortmund e apontado como um dos melhores avançados da atualidade, não integra as escolas da revista alemã, que deu a baliza a Manuel Neuer (Bayern Munique), numa defesa composta por Mathias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Willy Orban (Leipzig) e Marvin Friedrich (União Berlim).

No meio-campo, aparecem Joshua Kimmich e Leon Goretzka, ambos do Bayern Munique, com Angelino, do Leipzig, e Silas Wamangituka, de Estugarda, nas alas.

No apoio a Silva e Lewandowski, a Kicker colocou Thomas Müller, do Bayern Munique, equipa que conquistou pela nona vez consecutiva a Bundesliga.

Apesar de ter feito uma boa temporada no Borussia Dortmund, o lateral internacional português Raphaël Guerreiro falhou as escolhas da Kicker.