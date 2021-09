Wolfsburgo empata e perde liderança isolada da Bundesliga

O Wolfsburgo cedeu este domingo os primeiros pontos na Liga alemã e perdeu a liderança isolada, ao empatar por 1-1 na receção ao Eintracht Frankfurt, no jogo que encerrou a quinta jornada da prova.

Os lobos viram-se em desvantagem desde os 38 minutos, através de um golo do holandês Sam Lammers, mas conseguiram repor a igualdade aos 71, pelo também holandês Wout Weghorst.

Após quatro triunfos em outros tantos jogos, a formação comandada por Mark van Bommel desperdiçou os primeiros pontos na Bundesliga, partilhando agora a liderança com o Bayern Munique, ambos com 13 pontos.

Já o Eintracht Frankfurt, que não utilizou o português Gonçalo Paciência, continua sem vencer na competição, ocupando o 15.º posto, com apenas quatro pontos.

No encalço da dupla da frente mantém-se o Borussia Dortmund, terceiro, com 12 pontos, que venceu por 4-2 na receção ao Union Berlim, num encontro onde o internacional português Raphaël Guerreiro inaugurou o marcador com um grande golo, logo aos 10 minutos.

O Dortmund, próximo adversário do Sporting na Liga dos Campeões, chegaria ao 3-0 antes da hora de jogo, com um pontapé certeiro de Erling Haaland, aos 24 minutos, e um autogolo de Marvin Friedrich, aos 52. Ainda assim, o Union Berlim conseguiu relançar-se, através de um penalti marcado por Max Kruse, aos 57, e Andreas Volglsammer, aos 81.

Contudo, o goleador Haaland bisou logo de seguida, aos 83 minutos, igualando Robert Lewandowski no topo da lista dos melhores marcadores, ambos com sete golos, e confirmando o triunfo do Borussia.

No primeiro jogo do dia, o Bayer Leverkusen venceu por 3-1 em Estugarda e aproveitou os empates de Colónia, Friburgo e Mainz para se isolar no quarto lugar, com 10 pontos.

Robert Andrich, aos dois minutos, Patrik Schik, aos 19, e Florian Wirtz, aos 70, assinaram os golos do Bayer, enquanto Orel Mangala marcou para o Estugarda, aos 38.