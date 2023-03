Doping 'trama' Mario Vuskovic

Titular indiscutível do Hamburgo (3º classificado do 2º escalão alemão), o central croata Mario Vuskovic, de 21 anos, viu ontem confirmada uma suspensão de dois anos por doping, devido ao consumo de EPO. O caso resultado de um controlo surpresa realizado a 16 de setembro, após um treino. "Todas as análises revelaram uma quantidade reduzida mas claramente visível de EPO", explicou Stephan Oberholz, presidente do tribunal desportivo da federação. Tanto o jogador, suspenso preventivamente desde o início do ano, como o clube já recorreram do castigo.