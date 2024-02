Dortmund volta a perder pontos

O Borussia Dortmund voltou a escorregar após três vitórias consecutivas. O empate (0-0) no terreno do Heidenheim pode resultar numa aproximação do Leipzig na luta por um lugar de acesso à Liga dos Campeões. Os comandados de Terzic têm tido uma época aquém das expectativas e já estão a 12 pontos do líder Bayer Leverkusen.

O campeão Bayern entra hoje em campo frente ao Borussia M’gladbach e conta com várias ausências. "Estamos felizes por ter mais opções [Bryan Zaragoza e Sacha Boey] e uma equipa maior. É muito importante para os treinos e para as próximas semanas. Temos alguns jogadores lesionados que não vão estar disponíveis. Portanto, não temos um elenco grande no momento, mas é uma boa equipa", disse o técnico Thomas Tuchel na antevisão. O Bayer Leverkusen também joga hoje e quer regressar às vitórias após empatar na última jornada. A equipa treinada por Xabi Alonso enfrenta o Darmstadt.