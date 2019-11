À atenção do Benfica: Leipzig faz história ao golear o Mainz por 8-0

Tarde épica para o Leipzig. O adversário do Benfica na Liga dos Campeões conseguiu a maior goleada da sua história na Bundesliga, bateu o Mainz por 8-0 na 10ª jornada.Ao intervalo do encontro já a equipa de Julian Nagelsmann vencia por 5-0. Sabitzer, aos cinco minutos, Werner (30’), Nkunku (35’), Halstenberg (38’) e Poulsen (44’) marcaram na primeira parte. No segundo tempo o Leipzig marcou mais três golos, Timo Werner (48’ e 87’), que assim fez um hat-trick, e Mukiele (50’) fixaram o marcador no histórico 8-0.Com este resultado, o Leipzig aproveitou a derrota do Bayern de Munique frente ao Eintracht de Frankfurt (5-1) para subir ao terceiro lugar da liga alemã, com os mesmos 18 pontos que o campeão germânico.O Leipzig recebe o Benfica, na Alemanha, no dia 27 deste mês, às 20 horas. Um jogo a contar para a quinta jornada da Liga dos Campeões.