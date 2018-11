À atenção do FC Porto: Embolo de três a seis semanas fora dos relvados

O suíço Breel Embolo, do Schalke 04, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, tem um dedo do pé esquerdo partido e vai ficar três a seis semanas fora dos relvados, informou esta segunda-feira a Federação helvética.Num comunicado, a federação suíça anunciou a dispensa do avançado de 21 anos da seleção nacional, após um exame ter revelado uma fratura no metatarso do pé esquerdo, referindo que não necessita de cirurgia.Embolo falha o encontro da quinta jornada do grupo D da Liga dos Campeões, em casa do FC Porto, em 28 de novembro, num encontro entre os dois primeiros classificados do grupo, com os dragões a liderarem com 10 pontos, seguidos dos alemães com oito.O jogador tem 48 partidas efetuadas pelos alemães e nove golos, tendo realizado 83 minutos na derrota (3-0) de domingo no jogo frente ao Eintracht Frankfurt.