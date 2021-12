Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Leipzig-Borussia M'gladbach, 4-1: Mestre André abriu a loja Marca na vitória (4-1) do RB Leipzig e vive o melhor momento com a camisola dos touros





FESTA. André Silva comemora o quarto golo nos últimos cinco jogos

• Foto: epa