A primeira 'vítima' da paragem da Bundesliga: Reyna lesionou-se no aquecimento e falhou regresso

Assim que se soube que o futebol iria regressar, um dos grandes receios das equipas médicas e técnicas passou pelas possíveis lesões decorrentes do regresso a frio após uma longa paragem de dois meses. A situação acabou por ser 'controlada' com a realização de uma espécie de pré-temporada intermédia, mas a verdade é que nem isso valeu a Giovanni Reyna, uma das figuras em ascensão do Borussia Dortmund.





Colocado na equipa titular de Lucien Favre na ficha inicial de jogo, o jovem norte-americano acabaria por saltar do onze por se ter lesionado no aquecimento. Não se sabe ao certo que lesão terá sido contraída e se será grave, mas a verdade é que, neste período crítico, com vários jogos num curto espaço de tempo, os responsáveis do Borussia Dortmund acabaram por não facilitar.Entrou Thorgan Hazard no seu lugar e a mudança não parece ter complicado muito a vida do Dortmund, que goleou o Schalke 04 numa partida na qual Raphaël Guerreiro foi figura, com dois golos. Erling Haaland marcou um e o próprio Hazard fez o quarto.