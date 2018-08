Durante várias semanas, Benfica e Espanyol negociaram a transferência de Aarón Martin para o emblema da Luz, mas o futuro do defesa esquerdo, de 21 anos, vai passar pela Bundesliga, onde deverá representar o Mainz. De acordo com a imprensa espanhola, catalães e alemães estarão muito próximos do acordo para a transferência, que se fará por uma verba em torno dos 15 milhões de euros, segundo apontou o canal televisivo Esport3.De acordo com a mesma emissora, faltarão apenas concluir alguns detalhes para concluir a transação, que permitirá aos pericos atacar o mercado tendo em vista a nova temporada.

Autor: Fábio Lima