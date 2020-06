Acabou a temporada na Bundesliga: quem vai às provas europeias e quem desce

Está fechada a temporada na primeira grande liga europeia de 2019/20. A Bundesliga, aquela que foi a primeira também a ser retomada no pós-confinamento, deu este sábado por concluídas as suas atividades na presente temporada, com a definição de todas as situações ainda em aberto, nomeadamente o último lugar de apuramento direto à Champions, a Liga Europa e ainda o lugar no playoff de permanência.





Pouco mudou nesta última ronda, mas ainda assim houve algumas trocas de última hora a destacar. Nomeadamente o salto do Hoffenheim ao sexto posto, de apuramento direto para a Liga Europa, e ainda precisamente a troca no playoff de permanência, que viu o Werder Bremen garantir a possibilidade de lutar pela manutenção após troca com o Fortuna Dusseldorf. Os verdes, refira-se, irão ter pela frente o terceiro da 2.Bundesliga (que será o Heidenheim ou o Hamburgo).: Bayern Munique: Borussia Dortmund, RB Leipzig e Borussia Mönchengladbach: Bayer Leverkusen e Hoffenheim: Wolfsburgo: Werder Bremen: Fortuna Dusseldorf e Paderborn