Achim Beierlorzer vai treinar Mainz, oito dias depois de sair do Colónia

O treinador alemão Achim Beierlorzer, demitido há oito dias do comando técnico do Colónia, assinou pelo Mainz até 30 de junho de 2020, anunciou esta o atual 16.º classificado do campeonato alemão.

Achim Beierlorzer, de 51 anos, sucede ao compatriota Sandro Schwarz, de 41, que foi demitido em 10 de novembro, uma semana após uma derrota por 8-0 frente ao Leipzig, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, depois de quase dois anos no Mainz.

"Neste negócio, às vezes, as coisas podem mover-se rapidamente, especialmente se for uma boa opção", referiu Beierlorzer, acrescentando que pretende uma abordagem "apaixonada e trabalhadora" da nova equipa.

Com estreia marcada frente ao Hoffenheim, no domingo, Beierlorzer, que deixou o Colónia na 17.ª posição, tem como principal desafio manter o Mainz na 1.ª divisão alemã.

O último triunfo do Mainz na Bundesliga foi alcançado frente ao Colónia, por 3-1, em 25 de outubro.