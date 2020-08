Adepto do M'gladbach recusou dizer nome de clube rival e abdicou de 500 euros

O futebol alemão é conhecido pelas crónicas rivalidades regionais e uma das mais intensas fica nas margens do rio Reno entre Colónia e Borussia Mönchengladbach. O 'conflito' começou na década de 50 mas continua bem vivo nos dias de hoje, ao ponto de existirem adeptos dos dois clubes que nem se atrevem a pronunciar o nome do rival. E foi isso mesmo que aconteceu com Claus Blümel num concurso do canal alemão ARD.





Dieses vorbildliche Verhalten muss belohnt werden. Lieber Kandidat, melde dich bitte mal bei uns. Unser Hauptsponsor @flatex und wir hätten da was für dich... https://t.co/wqwbRJfvZU — Borussia (@borussia) July 28, 2020

Perante a pergunta 'Que clube venceu a 2.ª divisão alemã em 2019?', a reação deste adepto do Gladbach foi: "Não, não pronunciarei esse nome". Apesar de saber perfeitamente a resposta, recusou-se a dizer o nome... do Colónia, precisamente o maior rival do clube do seu coração e que, efetivamente, conquistou a 2.ª liga alemã em 2019. Com isso, abdicou de ganhar 500 euros.Claus Blümel já tinha respondido corretamente à primeira questão e, depois desta, fez o mesmo em outras 4, pois de acordo com o 'Bild' terminou o concurso com 2.500 euros. Contudo, o M'gladbach não ficou indiferente à atitude e, através das redes sociais, prometeu dar uma recompensa ao seu fiel adepto. "Este comportamento exemplar deve ser recompensado. Caro candidato, entre em contato conosco. Temos algo para si", escreveu o clube no Twitter.Caso para dizer que, no futebol, o dinheiro (ainda) não é o que mais importa.