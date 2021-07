Adidas envia camisolas alternativas ao Hamburgo... com patrocinador errado

As transferências e os novos equipamentos são dois dos aspectos que mais despertam a curiosidade dos adeptos de um determinado clube. E esta época os fãs do Hamburgo vão ter de esperar mais algumas semanas até poderem comprar a camisola alternativa que o histórico emblema germânico vai utilizar, uma vez mais, na 2ª divisão.





Isto porque de acordo com a imprensa alemã, a Adidas, marca que há vários anos fornece os equipamentos ao Hamburgo, cometeu um erro com a camisola alternativa (preta e azul) e entregou-a... com a imagem do patrocinador antigo, a companhia aérea Emirates, que foi o principal 'sponsor' do Hamburgo até 2019/20. O correto seria a Orthomol, empresa de produtos nutricionais que desde a temporada passada tornou-se o patrocinador das camisolas.Além de atrasar o lançamento e comercialização da 'pele' alternativa do Hamburgo para 2021/22, a 'trapalhada' obriga a que o clube tenha de disputar as primeiras cinco jornadas e ainda a 1ª eliminatória da Taça da Alemanha com o equipamento principal (camisola branca e calção vermelho), uma vez que Adidas a só deverá entregar as camisolas alternativas corretas no final de agosto ou, na pior das hipóteses, no início de setembro.