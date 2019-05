Alemães elogiam Matheus Pereira, o sósia brasileiro de Mohamed Salah

Cedido pelo Sporting até final da temporada, Matheus Pereira demorou a impor-se no Nuremberga, mas a viragem para 2019 acabou por trazer as oportunidades para mostrar o seu futebol e os resultados estão à vista. No último mês conseguiu marcar três golos, o último deles no empate diante do Bayern Munique, e esta quinta-feira é mesmo alvo de atenção especial por parte do site da Bundesliga, que o considera mesmo como o "sósia brasileiro de Mohamed Salah"."Pode ainda não ter o nível de jogo do egípcio, mas as parecenças no estilo de ambos são inconfundíveis. Em comum têm o facto de serem fortes na posse de bola, rápidos, bons dribladores e também criadores de boas jogadas de combinação tal como o egípcio, para lá de serem jogadores que estão sempre a procurar o golo", escreve o site do campeonato alemão, num texto no qual recorda que Salah, tal como Matheus Pereira, também atravessou uma fase na qual não conseguiu afirmar o seu futebol - no caso do egípcio esse momento foi vivido no Chelsea."Se Pereira continuar a aproveitar todas as chances que tiver, então ainda poderá chegar onde Salah chegou", finaliza o site da Bundesliga, num texto onde recorda também os elogios do treinador Boris Schommers ("tem provado toda a qualidade que tem"), do guarda-redes Christian Mathenia ("É um excelente jogador") ou do capitão Hanno Behrens ("Temos ali um jogador único, de elevada qualidade") ao jogador brasileiro de 22 anos.