Alemães garantem que alvo do Benfica está assegurado pelo Borussia Dortmund

Daichi Kamada acaba contrato com o Eintracht Frankfurt em junho mas ficará na Bundesliga na próxima temporada, segundo a TV Sport1. O internacional japonês desejado pelo Benfica já assinou contrato com o Borussia Dortmund, a menos de seis meses de findar o atual vínculo.O extremo, de 26 anos, foi alvo das águias no último verão e, ainda em janeiro, existiram conversas entre Rui Pedro Braz e o empresário do jogador , de acordo com a CMTV.Esta temporada, Kamada, que participou no último Mundial pelo Japão, soma 13 golos em 30 partidas oficiais. Chegou ao atual clube em 2017, proveniente do Sagan Tosu.