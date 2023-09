Alemães incrédulos com ação de Rüdiger no golo do Japão: como explicar esta reação?

Watch Rudiger delay his sprint back very strange. pic.twitter.com/nnskD55nrM — TheSecretScout (@TheSecretScout_) September 9, 2023

A Alemanha foi goleada pelo Japão no sábado, por 4-1 , num jogo no qual os nipónicos conseguiram fazer dois golos na fase final. Um deles, o terceiro, conta com um momento algo insólito (e estranho...) no começo do contra-ataque dos asiáticos, com Antonio Rüdiger simplesmente a retardar a sua recuperação de forma algo inexplicável. A jogada deu que falar e nas redes sociais há quem diga que este lance é uma das provas de que os jogadores queriam 'fazer a cama' a Hansi Flick, técnico que entretanto acabou por ser despedido