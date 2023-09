Alemães vetam lei dos agentes

Depois de um tribunal de Dortmund ter decidido que os agentes de jogadores alemães não são obrigados a seguir os novos regulamentos da FIFA relativos aos empresários, o organismo anunciou que a federação alemã não vai implementar as novas regras e que todos os negócios com ligações à Alemanha ficarão isentos desse cumprimento. Mas garantiu que o processo vai avançar no resto do Mundo e que os exames para agentes mantêm-se para 20 de setembro, apesar de em Inglaterra haver também empresários prontos para avançar para os tribunais contra a FIFA.