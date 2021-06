Alemanha tem o orgulho ferido

A Alemanha procura redenção do jogo inaugural do Euro’2020, no qual foi batida pela França (1-0) e a ‘fatura’ está para ser entregue... a Portugal. “Podemos fazer melhor. Estou otimista porque somos uma equipa fantástica e já o mostrámos. Não foi o nosso pior jogo [França], houve pequenas coisas que faltaram. Acreditamos em nós e que podemos vencer o jogo de amanhã”, frisou, em conferência de imprensa, o médio Emre Can, reconhecendo: “Fomos feridos por uma derrota dolorosa. Merecíamos o empate. Vamos olhar em frente, manter-nos positivos e trabalhar duro”, prometeu o companheiro de equipa de Raphaël Guerreiro no Borussia Dortmund. “Numa fase de grupos com três jogos e perdes o primeiro, aí há pressão. Já todos a sentimos e temos de a transformar em algo positivo”, garantiu.

O defesa Mathias Ginter não escondeu a preocupação pelo poderio de Portugal e pela frente, amanhã, terá CR7 com ‘fome’ de pulverizar recordes. Mas a Seleção não é só um avançado. “Seria um erro pensar apenas em Cristiano Ronaldo. Portugal tem outros jogadores perigosos no ataque e outros que podem trazer perigo vindos de trás, como o Raphaël Guerreiro”, alertou o central alemão do Borussia M’Gladbach. “Conheço-o bem, não é segredo para ninguém que é um dos melhores avançados do Mundo e temos de estar muito atentos”, garantiu.

Klostermann falha jogo com Portugal

Más notícias para Joachim Löw: o central Lukas Klostermann, com uma lesão muscular contraída no treino, não será opção para o jogo de amanhã com Portugal. Já o médio Jonas Hofmann, a treinar à margem do grupo germânico, dificilmente será opção para o jogo da 2.ª ronda do Grupo F. Gnabry, que fez trabalho de gestão de esforço no ginásio, é recuperável e deve ocupar o lugar no ataque da Mannschaft. O selecionador germânico prepara-se para tirar uma ‘carta da manga’ e pode recorrer ao jovem do Bayern, Jamal Musiala, de apenas 18 anos, no conjunto teutónico, que ficou fora dos 23 selecionados para o desafio com França.