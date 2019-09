André Silva antevê dupla com Bas Dost: «Podemos complementar-nos»

Gonçalo Paciência e Bas Dost deram-se às ‘mil maravilhas’ e contribuíram (com golos e até uma assistência do português) para o triunfo do Eintracht Frankfurt (2-1) sobre o Fortuna Düsseldorf. Agora, André Silva entra na equação e acredita que pode fazer também uma dupla de sucesso com o ex-Sporting. "O treinador é que decide, mas somos dois tipos diferentes de jogadores que podemos ajudar a equipa de formas diferentes. Podemos complementar-nos", vincou o ex-Milan, na apresentação em Frankfurt.

O novo dono da camisola 33 sublinha que tanto pode jogar "como único avançado ou com alguém ao lado" e não coloca metas. "O normal para mim é lutar sempre pelo clube e nunca desistir. Golos e assistências serão resultado disso", disse, destacando o papel do amigo Gonçalo Paciência na hora de aceitar a proposta do Eintracht, bem como na adaptação nestes primeiros dias. "É mais fácil ter um jogador que fala português na equipa, pode servir de tradutor e ajudar-me. O Gonçalo contou-me bastante sobre o Eintracht e dos seus adeptos fantásticos, que apoiam sempre a equipa."

Confrontado de novo com as declarações de Cristiano Ronaldo, que considerou André Silva como seu sucessor, o avançado não escondeu que tem uma grande responsabilidade. "Ouvir isso do Cristiano é fantástico. Não quero dececioná-lo." Garantiu que a lesão no joelho está ultrapassada e conta afirmar-se na Bundesliga. "Tenho 23 anos, é tempo de crescer."