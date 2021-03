André Silva bisa no regresso aos golos e já leva 21 na Bundesliga: veja os lances

Após dois jogos sem marcar, André Silva voltou este sábado a 'molhar a sopa' e logo... em dose dupla, mostrando-se de mira afinada antes de se juntar à Seleção Nacional para o arranque da qualificação rumo ao Mundial'2022.





Corrida pela Bota de Ouro europeia: um vencedor quase certo e dupla portuguesa no pódio



O avançado do Eintracht Frankfurt bisou no triunfo da sua equipa (4-2) diante do Union Berlin e chegou aos 21 golos na presente edição da Bundesliga. O português tem os mesmos golos de Haaland (B. Dortmund) na lista de melhores marcadores da prova, que é liderada por Robert Lewandowski - este sábado, o polaco do Bayern Munique fez um hat-trick na goleada ao Estugarda e já leva 35 remates certeiros.André Silva só precisou de 2 minutos para inaugurar o marcador, surgindo no coração da área contrária a desviar para a baliza um cruzamento de Filip Kostic. Aos 41 minutos, já com o Frankfurt a por 3-1, o internacional português voltou a marcar e ampliou a vantagem.