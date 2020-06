André Silva continua de pé quente na Bundesliga

O regresso da Bundesliga conta com um português entre os jogadores que mais se destacam. André Silva, avançado do Eintracht Frankfurt, assinalou esta quarta-feira, diante do Werder Bremen, o terceiro golo desde que o campeonato alemão retornou, depois de uma paragem de mais de dois meses.





Bundesliga | Werder Bremen 0-1 Eintracht | GOLO



Está feito o primeiro e é do inevitável André Silva! #Bundesliga2Eleven pic.twitter.com/KUnNeLoXFA — Eleven Sports Portugal (@ElevenSports_PT) June 3, 2020

À passagem do minuto 61, o ex-avançado do FC Porto abriu o placard da partida após assistência do sérvio Filip Kostic. Este que é o 7.º golo do internacional português de 24 anos - o terceiro de forma consecutiva, depois de ter marcado diante de Friburgo e Wolfsburgo -, num total de 19 jogos disputados esta temporada com a camisola da formação alemã.