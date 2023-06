O Leipzig de André Silva e o Eintracht Frankfurt de Aurélio Buta vão discutir hoje (19h00) a Taça da Alemanha, no Olímpico de Berlim. Não falta ambição à turma do avançado português, que procura repetir a conquista da época passada. "Esta equipa sabe ganhar títulos. Vamos fazer tudo para vencer, custe o que custar", referiu o técnico Marco Rose. Do outro lado da barricada, diga-se, o desejo é naturalmente o mesmo. "Todos nós queremos levar este troféu para casa", realçou Oliver Glasner, timoneiro do Frankfurt, que já venceu a prova em 5 ocasiões.