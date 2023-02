André Silva elogia Cancelo: «Só lhe faltava a Bundesliga»

Figura de proa do contingente luso na Bundesliga, André Silva admitiu que a chegada de João Cancelo ao Bayern "foi uma surpresa", mas diz ter sido um "passo importante" para o lateral vindo do Man. City. "O João tem estado em grandes equipas em todo os melhores campeonatos do mundo. Só lhe faltava a Bundesliga e o Bayern tem sido a melhor equipa nos últimos anos aqui. É um passo importante para ele. Está à procura de minutos para jogar, não se contenta com pouco", afirmou o avançado em entrevista à Eleven, admitindo ter falado com o lateral e com Rúben Dias e Bernardo Silva sobre o duelo entre Leipzig e City nos ‘oitavos’ da Champions.Quando à Seleção Nacional, destacou o valor do coletivo: "Fico feliz por fazer parte do grupo. Claro que é um bocado frustrante porque quero estar sempre dentro e poder ajudar através do futebol e no campo, não só nos treinos. Mas há coisas que não dependem só de mim e tento dar o meu melhor para demonstrá-lo. O futebol é um desporto coletivo e faz parte. O meu principal objetivo é que Portugal chegue sempre longe, mas se for com a minha ajuda dentro, ainda melhor."