André Silva em definitivo no Eintracht Frankfurt

André Silva está a caminho de se tornar jogador do Eintracht Frankfurt em definitivo, segundo revelou ontem a imprensa alemã, após ter chegado a acordo com os responsáveis do clube germânico para um novo vínculo. O internacional português encontrava-se cedido por duas temporadas pelos italianos do Milan, num acordo que não contemplava opção de compra. Os dois clubes chegaram a um entendimento para a transferência, num negócio que envolve o croata Ante Rebic, agora em definitivo nos rossoneri, em troca direta de jogadores sem valores envolvidos.

O avançado, de 24 anos, cumpriu na sua primeira temporada pelo Eintracht Frankfurt 37 jogos, tendo apontado 16 golos – o segundo melhor registo goleador da carreira – e assinado cinco assistências. O ponta-de-lança ex-FC Porto vê assim concretizado o desejo de não regressar ao Milan, clube que pagou 38 M€ ao FC Porto e onde não foi feliz em 2017/18 (10 golos em 40 jogos), tendo sido cedido ao Sevilha, onde também não teve o sucesso esperado.