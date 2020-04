André Silva: «Existem muitas razões para permanecer no Eintracht Frankfurt»

André Silva afirma estar satisfeito ao Eintracht Frankfurt: "Eles tratam-me bem. Gosto da cidade, dos adeptos e do campeonato. Existem, portanto, muitas razões que me levam a ficar".





O avançado português, que chegou à Alemanha a título de empréstimo do AC Milan numa troca com Ante Rebic, até 30 de junho de 2021, afirmou numa entrevista ao Bild, que pretende permanecer em Frankfurt, mas que por agora o pensamento não está no futebol."Estava num bom momento, mas agora não consigo pensar em futebol, a prioridade é lutarmos todos contra o coronavírus, a saúde é mais importante"