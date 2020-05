André Silva 'goza' com Embolo: o momento que já se tornou viral nas redes sociais

Lançado em campo diante do Borussia Mönchengladbach ao intervalo, numa partida na qual perdeu apesar de ter marcado, André Silva foi protagonista de um momento que já se tornou viral nas redes sociais. Tudo sucedeu precisamente pouco depois de ter entrado, quando sentiu que a etiqueta da sua camisola o estava de certa forma a incomodar. Rápido a agir, o avançado português tratou ali do assunto com as próprias mãos e, com alguma matreirice à mistura, decidiu pregar uma partida a Breel Embolo, jogador do Borussia Mönchengladbach que por ali andava.





Embolo achava que André Silva lhe estava a passar uma mensagem mas era só a etiqueta da camisola #BundesligaEleven pic.twitter.com/YZlb9Nwge3 — Eleven Sports Portugal (@ElevenSports_PT) May 16, 2020