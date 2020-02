André Silva marca quatro meses depois e Eintracht Frankfurt segue em frente na Taça

André Silva regressou esta terça-feira aos golos quase quatro meses depois e ajudou o Eintracht Krankfurt a bater o Leipzig (3-1) e garantir o apuramento para os quartos-de-final da Taça da Alemanha.





O avançado português não fazia o gosto ao pé desde 6 de outubro quando o Frankfurt empatou (2-2) na receção ao Werder Bremen para a Bundesliga e hoje inaugurou o marcador aos 17 minutos na cobrança de um penálti, festejando o golo de forma bastante efusiva.O Eintracht ampliou a vantagem por Filip Kostic (51') mas o Leipzig ainda reabriu a eliminatória com golo do espanhol Dani Olmo, reforço de inverno ex-Dínamo Zagreb que se estreou a marcar com a camisola do novo clube.No último dos 5 minutos de descontos e já com Gonçalo Paciência - entrou aos 88' para o lugar de André Silva - Filip Kostic bisou na partida e sentenciou o resultado final a qualificação do Eintracht Frankfurt para a fase seguinte da Taça.