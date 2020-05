André Silva: «Queria ter jogado com Ibrahimovic»

Emprestado pelo Milan ao Eintrach Frankfurt, André Silva já convenceu o emblema alemão, que espera ficar com o avançado. O internacional português reconhece o bom momento que vive desde que chegou à Bundesliga, mas deixa apenas um lamento... relacionado com Zlatan Ibrahimovic.





"Quem é ambicioso quer sempre ganhar. Quero lutar para chegar ao topo, crescer e aprender. Por isso, queria ter jogado com Ibrahimovic. É um dos melhores desta era e jogar com ele ter-me-ia ajudado muito", comentou o goleador, de 24 anos, em entrevista à Gazzetta dello Sport.Formado no FC Porto, André Silva reconhece que não sabe o que o futuro lhe vai trazer, embora destaque o facto de se ter conseguido mostrar na melhor forma ao serviço do emblema de Frankfurt. É apenas nisso que está concentrado por agora."Por agora, sou um jogador do Milan emprestado ao Eintracht. Não sei o que vai acontecer. Independentemente do clube, da competição ou do país, quero é ser um protagonista. As coisas estão a correr bem agora. Em dois anos, especialmente na minha idade, é possível crescer muito, até como homem", referiu.