André Silva recusa voltar ao Milan

André Silva, avançado português do Eintracht Frankfurt, terá transmitido ao Milan que não pretende regressar a Itália e que quer ficar na Alemanha, segundo avança o ‘Tuttosport’. O jogador, de 24 anos, cumpre a primeira temporada (de duas) de empréstimo ao serviço do emblema alemão e parece ter encontrado o clube ideal para dar continuidade à sua carreira. Também Ante Rebic, avançado croata que fez o caminho inverso do dianteiro luso, terá dito ao Frankfurt que pretende continuar ao serviço dos rossoneri. A imprensa italiana refere mesmo que, por proposta dos jogadores, os clubes já estarão a negociar uma troca definitiva, para a próxima época, antecipando o diálogo por um ano e assim satisfazendo a vontade dos futebolistas.

Recorde-se que André Silva, jogador formado no FC Porto, atravessa um momento de forma incrível na Alemanha. No regresso da Bundesliga, após a paragem forçada devido à pandemia da Covid-19, o avançado português é mesmo o melhor marcador da prova. Nos sete encontros do campeonato alemão já realizados, Silva apontou seis golos, tendo sido titular em cinco jogos e suplente utilizado nos restantes dois.