Até choras: Como o implacável Van Gaal colocou o Bayern de Munique na ordem

A passagem de Louis van Gaal pelo Bayern Munique continua a provocar calafrios a alguns dos jogadores que estiveram às ordens do treinador holandês. Quem o garante é Christian Nerlinger, que na época era diretor desportivo dos bávaros.

"As análises dele eram respeitosas e pouco ofensivas, mas um ou outro jogador acabava a chorar. As deficiências eram apontadas sem misericórdia e qualquer passe errado era discutido. Assim, poucos jogadores tinham vontade de correr riscos em campo, com medo que as suas ações negativas fossem depois escalpelizadas até ao mais ínfimo detalhe", explicou.

"Ele conseguia lançar no ar uma pressão tremenda, só com a sua presença. Acredito que ele e esta sua forma de estar foram a base dos sucessos futuros do Bayern", rematou.