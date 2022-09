Augsburgo bate fora Werder Bremen no arranque da sexta jornada

O Augsburgo venceu esta sexta-feira na deslocação ao campo do Werder Bremen, por 1-0, depois de três derrotas consecutivas na Liga alemã de futebol, impedindo o adversário de trepar para os lugares cimeiros da tabela classificativa.



Um golo solitário do médio bósnio Ermedin Demirovic, aos 63 minutos, ditou o desfecho do encontro inaugural da sexta ronda da Bundesliga.

Com a vitória, o Augsburgo conseguiu colocar um travão numa série de três derrotas seguidas e segue no 11.º lugar, com seis pontos, enquanto o Werder Bremen é nono, com oito.