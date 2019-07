Augsburgo preparou nova temporada a 2700 metros de altitude... sem telemóveis e banhos

Na hora de prepararem as novas temporadas, vários treinadores testam fórmulas especiais para deixar os jogadores mais bem preparados e ligados entre si, mas poucos certamente terão tentado aquilo que Martin Schmidt decidiu aplicar no Augsburgo. Apostado em fazer uma boa campanha na nova época, o treinador de 52 anos decidiu levar o seu plantel até aos Alpes Suíços, realizando entre terça e quinta-feira um estágio de três dias a 2700 metros de altitude na estância de Belalp, num ambiente de total 'desconexão' do mundo lá fora.É que, para lá de terem estado no meio das montanhas e em altitude, o que lhes poderá melhorar o rendimento - algo muito visto no atletismo -, os jogadores do clube alemão estiveram igualmente impedidos de utilizar telemóveis ou qualquer dispositivo eletrónico para contactar com o exterior neste período - já que não há rede móvel na zona -, tendo como programa diário essencialmente caminhadas nas zonas montanhosas, conhecidas pela dificuldade dos trilhos ali localizados. Mas há mais: dormiam em tendas, todos se levantavam logo pelas 5:30 e durante estes três dias... ninguém tomou banho, já que não havia sítio para tal...A ideia de Schmidt é clara: permitir aos jogadores uma experiência de sobreviver com o estritamente necessário, procurando que estes tivessem uma nova perspetiva do mundo e da vida após esta vivência. Para mais, conforme dissemos acima, o técnico tenciona também reforçar os laços de ligação entre os seus jogadores. "Não temos de estar sempre a fazer treinos físicos nos quais acabas totalmente morto. Pode também ser algo que possas fazer em conjunto com os teus colegas", declarou o técnico helvético, ele próprio um entusiasta das aventuras nas montanhas e dos desportos de inverno.Para a história, refira-se, vão ficar também as fantásticas imagens captadas ao longo deste estágio, as quais o clube fez questão de ir partilhando nas redes sociais.