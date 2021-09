Avião que transportava seleção da Alemanha faz aterragem de emergência em Edimburgo

O avião que transportava a seleção da Alemanha a partir da Islândia foi forçado a fazer uma aterragem de emergência em Edimburgo, na Escócia, devido a uma falha mecânica na aeronave.





Uns geht’s gut. ??

Sicherheitscheck an der Maschine läuft… https://t.co/bUemCeBXt1 — Die Mannschaft (@DFB_Team) September 9, 2021

A federação alemã explicou depois nas redes sociais que todos os ocupantes se encontram bem. "Estamos bem", escrevia a DFB no Twitter.Não se sabe ao certo que tipo de avaria provocou o súbito desvio de rota do voo KL2703 entre Dundee e Arbroath, com o avião a descer para a cidade escocesa.Segundo a DFB, os jogadores vão voar agora em voos individuais a partir de Edimburgo. "Segurança primeiro. Escala segura como precaução em Edimburgo. A partir daqui planificam-se viagens individuais de ida e volta."Recorde-se que a Alemanha ganhou ontem à Islândia, por, e lidera o Grupo J de qualificação para o Mundial de 2022.