Badstuber coloca ponto final na carreira

Holger Badstuber, defesa central alemão que passou por clubes como Bayern Munique, Schalke 04, Estugarda e Luzern, anunciou esta segunda-feira nas redes sociais que vai abandonar os relvados. Aos 33 anos o jogador coloca um ponto final na carreira após ter conquistado uma Liga dos Campeões, uma Bundesliga, três Taças da Alemanha e duas Supertaças do mesmo país. Conta ainda com 31 internacionalizações e um golo ao serviço da seleção alemã.No comunicado, o jogador revela estar "grato por tudo", mas que "desejava ter tido menos lesões graves". Holger Badstuber vai agora dar início a uma formação de treinador."Queridos adeptos, após 13 anos de futebol profissional, anuncio o fim da minha carreira como jogador profissional. É claro que desejava ter tido menos lesões graves, mas a alegria que alcancei [ao longo da carreira] é muito grande. Estou grato por tudo.No entanto, sentirei muita falta da camaradagem que pude experienciar nas minhas equipas. Tal como a proximidade aos adeptos, que sempre foi importante para mim. Gostaria de vos agradecer muito pelo vosso apoio ao longo de todos estes anos!Vou manter-me fiel ao futebol, à minha paixão. Vou seguir os passos do meu pai e dar início a uma formação de treinador. Espero permanecer no futebol durante muito tempo, mas num papel diferente.Muito obrigado a todos os meus companheiros e a vocês, adeptos."