Bayer Leverkusen anuncia contratação de Kerem Demirbay

O Bayer Leverkusen anunciou esta quinta-feira a contratação do médio Kerem Demirbay, futebolista internacional alemão que alinhou no Hoffenheim nas últimas três temporadas, naquela que poderá ser a transferência mais cara do clube.O jogador de 25 anos, que tem dois jogos e um golo pela seleção germânica, assinou um contrato até 2024 e, segundo a imprensa local, terá custado cerca de 32 milhões de euros aos 'cofres' do Bayer Leverkusen.O emblema alemão não revelou os contornos do negócio, mas a imprensa avançou que o Bayer terá acionado a cláusula de rescisão de Demirbay.Além do Hoffenheim, o médio de origem turca também representou Hamburgo, Kaiserlautern e Fortuna Dusseldorf, tendo feito a sua formação no Borussia Dortmund e Schalke 04.