O internacional sub-20 francês Moussa Diaby, que representava o campeão gaulês Paris Saint-Germain, assinou contrato válido para as próximas cinco temporadas com os alemães do Bayer Leverkusen, anunciaram esta sexta-feira os dois clubes.O extremo esquerdo, de 19 anos, foi aposta de Thomas Tuchel nos parisienses na última época, somando 34 jogos, 13 dos quais como titular, e quatro golos.Diaby, que representou a França no Campeonato do Mundo de sub-20, muda-se agora para o quarto classificado da última edição da Bundesliga e que vai disputar a próxima edição da Liga dos Campeões.O valor da transferência não foi divulgado por nenhum dos emblemas, mas, segundo a imprensa francesa, o Bayer Leverkusen terá desembolsado 15 milhões de euros ao PSG.