Bayer Leverkusen goleia em casa do Borussia Dortmund

O Borussia Dortmund, sem Haaland, lesionado, e com Raphaël Guerreiro em campo, caiu este domingo aos pés do Bayer Leverkusen, com uma pesada derrota caseira por 5-2, que o atrasa ainda mais na Liga alemã.

O desaire, o segundo em casa e sexto na competição, deixa a equipa ainda mais longe de uma eventual candidatura ao título, com o emblema a ficar agora a nove pontos do líder Bayern Munique, que nesta 21.ª jornada venceu em casa o Leipzig (3-2).

Uma vez mais sem o goleador norueguês Erling Haaland, esta época com muitos problemas físicos, mas mesmo assim com 23 golos, 16 dos quais no campeonato, o Borussia chegou ao intervalo a perder por 3-1, e só fez o segundo já em cima do minuto 90.

O jogo abriu com autogolos, de Akanji para o Leverkusen (11') e Frimpong para o Borussia (16'), mas Wirtz (20') e Andrich (28') deixaram a formação do Bayer na frente nos primeiros 45 minutos.

Na segunda parte, Tah, aos 53', e Diaby, aos 57', chegaram à mão cheia de golos para os visitantes, antes de Tigges reduzir para a equipa de Dortmund, aos 89'.

Com esta vitória também o Bayer Leverkusen reforça o terceiro lugar, face à derrota no sábado do Union Berlin, quarto, na visita ao Augsburgo (2-0), e que fica agora a quatro pontos.

No jogo que fechou a 21.ª jornada, o Wolfsburgo (12.º) goleou em casa o cada vez mais último classificado Greuther Fürth, por 4-1, que já está a 12 pontos do lugar do playoff de manutenção, o 16.º.