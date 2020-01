Bayer Leverkusen goleia Paderborn e segue em sexto na Bundesliga

O Bayer Leverkusen, adversário do FC Porto na Liga Europa, foi este domingo a casa do Paderborn golear por 4-1, no fecho da 18.ª jornada da Bundesliga, mantendo o sexto lugar na prova.

A duas derrotas consecutivas o Bayer respondeu agora com dois triunfos seguidos, contando este domingo com um 'bis' de Kevin Volland, com dois golos de cabeça em três minutos, aos 11 e aos 14 minutos, além de tentos de Baumgartlinger (36) e Havertz (75).

Para o Paderborn, que segue em 18.º e último lugar do campeonato, marcou Srbeny, aos 51, impedindo a equipa de somar o quarto triunfo na 'Bundesliga', seguindo já a seis pontos da zona de manutenção.

Já o adversário dos 'dragões' nos 16 avos de final da Liga Europa segue em sexto, com 31 pontos, a dois de Borussia Dortmund e Schalke 04, empatados no quarto posto, e com mais dois do que o Friburgo, sétimo classificado.

A 'Bundesliga' é liderada pelo Leipzig, que venceu no sábado o União Berlim por 3-1 e soma agora 40 pontos, mais quatro do que o segundo classificado, o Bayern de Munique, que hoje goleou o Hertha Berlim por 4-0.